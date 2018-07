Brasil diz que finais do Grand Prix serão teste valioso

"Alcançamos nosso primeiro objetivo que era a classificação para a Fase Final. Sabíamos que seria complicado pela divisão dos grupos. A fase final nos dá a possibilidade de jogar contra as melhores seleções do mundo. A nossa equipe precisa ser testada e passar por situações difíceis. Vamos enfrentar diferentes escolas sem muito tempo para treinar, pois jogamos em sequência", disse.

O Brasil se classificou para as finais na segunda colocação e agora terá pela frente as seleções da China, Sérvia, Estados Unidos e Itália e o anfitrião Japão entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro em Sapporo. A central Thaísa aposta em uma disputa bastante equilibrada.

"Viemos para essa terceira etapa com o objetivo de conseguir a classificação. O campeonato está muito equilibrado. Na fase final todos os jogos serão decisivos. Teremos uma final por dia. Nosso grupo está bem e cada vez mais entrosado. Estamos com um time novo que está se ajudando muito. Isso que é o mais importante", disse Thaísa.

A central foi o principal destaque brasileiro no triunfo diante do Casaquistão ao fazer 17 pontos. "Comecei um pouco travada, mas o Zé Roberto e a comissão técnica me ajudaram bastante. Estou entrando em ritmo de jogo e eles me apoiaram em vários momentos. Tenho que agradecer a eles e as meninas que estão me dando muito força. Estou correndo atrás e daqui a pouco estarei de volta a minha melhor forma", afirmou.

Já Zé Roberto aprovou a atuação do Brasil diante do Casaquistão. "O time jogou concentrado e sabendo que precisava da vitória. Trabalhamos muito bem no sistema defensivo e na relação do bloqueio com a defesa. De maneira geral, nosso comportamento foi ótimo. A partida também foi boa para darmos ritmo de jogo para todas as jogadoras. Foi uma boa vitória", analisou.