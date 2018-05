Brasil domina pódios em etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia no Rio

Uma semana após a dobradinha alcançada em Itapema (SC), as duplas brasileiras voltaram a fazer bonito em uma etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Neste domingo, o Brasil conquistou nada menos que cinco das seis medalhas em disputa na etapa de Miguel Pereira, no interior do Estado do Rio de Janeiro.

No torneio masculino, os três primeiros lugares foram brasileiros. Na grande decisão, Vinícius/Luciano bateu Bernat/Harley por 2 sets a 1 - parciais de 22/24, 21/18 e 15/6. O bronze também foi definido em uma disputa caseira e Ramon Gomes/Álvaro levou a melhor sobre Felipe Cavazin/Vinícius Cardozo por 2 a 0 (21/14 e 21/14).

"Vir do torneio de qualificação e chegar ao ouro é muito difícil, ainda mais podendo ser eliminado no primeiro jogo. É preciso controlar bem o fator psicológico. Então foi muito especial, estou muito feliz com essa minha primeira medalha em uma competição da FIVB", contou o capixaba Luciano.

Entre as mulheres, as brasileiras conseguiram uma prata e um bronze. Na final, Aline e Diana lutaram, mas foram superadas pela dupla da Romênia Adriana-Maria Matei e Beata Vaida por 2 sets a 0 (21/13 e 21/19). Na briga pelo terceiro posto, Tainá/Victoria venceu Naiana/Rachel por 2 a 0 (21/18 e 21/19).

Desde a criação do Circuito Mundial, em 1989, o Brasil nunca deixou de receber uma etapa, sendo o maior vencedor do tour. As cidades que já receberam a competição são Brasília, Fortaleza, Guarujá (SP), Itapema (SC), João Pessoa, Maceió, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São Paulo e Vitória.