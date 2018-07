Brasil e Itália duelarão na primeira semana da Liga Mundial de 2017

Um sorteio realizado nesta terça-feira pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) definiu os grupos da edição de 2017 da Liga Mundial e determinou que as seleções do Brasil e da Itália, maiores vencedores do torneio e rivais na decisão da Olimpíada do Rio, vão se enfrentar logo na primeira semana.

As seleções do Brasil e da Itália estão no Grupo A1 da competição, que também contará com a Polônia e o Irã. No Maracanãzinho, na Olimpíada, os brasileiros se deram melhor e triunfaram diante dos italianos. Agora, porém, a Itália tentará aproveitar o fator casa - o local onde vai sediar a chave ainda não está definido - para triunfar em duelo que reunirá 17 títulos da Liga Mundial, sendo nove do Brasil.

Na segunda semana da próxima Liga Mundial, entre 9 e 11 de junho, o Brasil seguirá para a Bulgária, onde disputará o Grupo B1. Além dos anfitriões, a seleção terá novamente pela frente a Polônia, além do Canadá.

Depois, na terceira semana da fase classificatória da Liga Mundial, será a vez de o Brasil jogar na Argentina. Entre os dias 16 e 18 de junho, será a vez de duelar com os rivais sul-americanos, mais uma vez a Bulgária e também a Sérvia, na reedição da final da Liga Mundial deste ano, vencida pela seleção europeia.

Assim como ocorreu neste ano, a fase final da próxima edição da Liga Mundial será disputada pelas cinco melhores seleções da fase de classificação, além da equipe do país-sede. O local de disputa ainda não está definido, mas a FIVB revelou que o Brasil manifestou interesse em sediá-la. Certo mesmo é que esta etapa ocorrerá no período entre 28 de junho a 2 de julho de 2017.