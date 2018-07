Brasil encara China e República Dominicana no Mundial de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei conheceu nesta segunda-feira os seus adversários na terceira fase do Mundial, que determinará os classificados para as semifinais do torneio, realizado na Itália. A equipe dirigida por José Roberto Guimarães terá pela frente a China e a República Dominicana no Grupo H.

Esta etapa do Mundial de Vôlei vai ser realizado entre quarta e sexta-feira. O outro triangular, o Grupo G da competição, marcado para o mesmo período, será disputado entre as seleções da Itália, dos Estados Unidos, e da Rússia, determinou o sorteio desta segunda-feira.

Após a disputa das duas primeiras fases do Mundial, o Brasil é a única equipe ainda invicta na competição, com nove vitórias em nove partidas disputadas. E a seleção vai abrir a terceira fase na próxima quarta-feira, diante da China, às 12h30 (horário de Brasília). Depois, a anfitriã Itália terá pela frente os Estados Unidos, em Milão.

A quinta-feira será de descanso para o Brasil. Nesse dia, a China vai encarar a República Dominicana pelo Grupo H, enquanto Estados Unidos e Rússia vão se enfrentar pela outra chave. A terceira fase do Mundial será encerrada na sexta-feira, quando o Brasil duelará com a República Dominicana, também às 12h30, e a Itália vai se encontrar com a Rússia.

As duas melhores seleções de casa grupo se classificam para as semifinais do Mundial, que serão disputadas no sábado. No domingo, os vencedores duelam pelo título, enquanto os derrotados disputarão o terceiro lugar.

Atual bicampeã olímpica, a seleção brasileira ainda busca o seu primeiro título da competição. Em 1994, em 2006 e em 2010, a equipe foi derrotado na decisão e acabou sendo vice-campeã mundial.