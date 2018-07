Brasil estreará contra o Chile no Sul-Americano de Vôlei

RIO - Depois de ter sido derrotada por 3 sets a 0 pela Rússia na final da Liga Mundial, no último dia 21, em Mar del Plata (ARG), a seleção brasileira masculina de vôlei já vislumbra a disputa da sua próxima competição: o Campeonato Sul-Americano. E o time comandando por Bernardinho já sabe quais serão os seus primeiros adversários na 30.ª edição do torneio, que será realizado em Cabo Frio (RJ).

A estreia do Brasil será contra o Chile, na próxima terça-feira, às 20h30, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, mesmo lugar onde a equipe nacional enfrentará a Colômbia, também às 20h30, no dia seguinte, em confronto que fechará o Grupo A.

Já o Grupo B contará com a presença de Argentina, Venezuela e Paraguai. O duelo que abrirá este Sul-Americano, por sinal, será entre argentinos e paraguaios, às 17h30 da próxima terça-feira. Já os venezuelanos estrearão apenas na quarta, contra a Argentina, também às 17h30.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançarão às semifinais, marcadas para acontecer no próximo dia 9 de agosto, enquanto a decisão do título e a disputa do terceiro lugar estão agendadas para o dia 10.

Soberano na América do Sul no vôlei masculino, o Brasil conquistou o título de todas as 28 edições que disputou do Sul-Americano, sendo que não participou do evento em 1964, quando a Argentina se sagrou campeã como anfitriã da competição.