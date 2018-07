Brasil estreia com uma vitória e 3 derrotas no Finals do vôlei de praia

O Brasil estreou com uma vitória e três derrotas no World Tour Finals do Circuito Mundial de vôlei de praia, em Hamburgo, na Alemanha. O único triunfo desta quarta-feira veio com Ágatha e Duda na chave feminina desta última etapa da temporada, que reúne as oito melhores duplas do ano e mais quatro parcerias convidadas no masculino e no feminino.

Ágatha e Duda derrotaram as suíças Nina Betschart e Tanja Hüberli por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/17. Na quinta, vão duelar com as norte-americanas April Ross e Lauren Fendrick.

Larissa e Talita, outras representantes do Brasil no Finals, foram derrotadas pelas alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst, atuais campeãs olímpicas e mundiais, por 21/17 e 21/19). Na quinta, elas vão encarar as norte-americanas Brooke Sweat e Summer Ross.

No Finals, não há eliminação na fase de grupos. Mas a disputa é importante para definir os primeiros colocados de cada chave, que enfrentarão na fase eliminatória os piores de suas chaves. O mata-mata terá início na sexta-feira, após confronto de todos contra todos em cada grupo.

No masculino, os campeões mundiais Evandro e André Stein foram superados pelos norte-americanos Brunner e Patterson por 2 a 1, com parciais de 18/21, 21/16 e 13/15. Na quinta, eles vão tentar se recuperar no Finals diante dos russos Krasilnikov e Liamin.

Álvaro Filho e Saymon caíram duas vezes neste primeiro dia de competições. Na estreia, caíram diante dos poloneses Losiak e Kantor por 22/20 e 21/16. Na sequência, foram batidos pelos alemães Armin Dollinger e Jonathan Erdmann por 15/21, 21/19 e 13/15. Agora eles devem voltar à quadra somente na sexta-feira.

A última etapa da temporada está sendo disputada no Am Rothenbaum, estádio de tênis adaptado para receber os jogos de vôlei de praia. O Finals vai dar prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 316 mil) aos campeões de cada naipe do torneio.