Brasil estreia com vitória sobre a Austrália na segunda fase do Mundial de Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória na segunda fase do Mundial, que é disputado na Itália e Bulgária. O time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto derrotou a Austrália, nesta sexta-feira, em Bolonha, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/15.

A equipe começou a partida desta sexta com Bruninho, Isac, Wallace, Lipe, Douglas Souza, Lucão como titulares, além do líbero Thales. Evander, William, Lucas Loh, Kadu e Eder entraram durante o duelo.

O Brasil, que lidera o Grupo F, com 14 pontos, volta a jogar neste sábado contra a Eslovênia. O adversário de domingo será a Bélgica. O time de Renan precisa ficar em primeiro lugar na chave ou ser um dos dois melhores segundos colocados para seguir na competição.

Com deficiência no bloqueio, a seleção brasileira sofreu para conseguir a vitória nos dois primeiros sets. O triunfo no primeiro foi obtido graças ao ataque, que pontuou 13 vezes. Bloqueio e saque passaram em branco. Os erros dos australianos - 12 - também colaboraram.

"Nosso time é superior ao da Austrália, mas isso acaba sendo uma armadilha. Precisamos colocar a cabeça no lugar para imprimir um ritmo na partida", disse Wallace, um dos destaques do Brasil, que falou sobre a falha da equipe no bloqueio. "Brasileiro pensa em atacar e sacar. Não é nossa cultura defender como os chineses e japoneses. É uma deficiência", acrescentou, em entrevista ao SporTV.

O segundo set foi ainda mais equilibrado, com os australianos comandando o placar por várias vezes. O Brasil precisou usar de sua experiência para fechar em 25 a 22. No terceiro e último set, os australianos sentiram um pouco de cansaço e caíram de produção. O Brasil acertou três bloqueios e finalizou a partida com fáceis 25 a 15.

Douglas, com 13 pontos, e Wallace, com 12, foram os maiores pontuadores do Brasil no triunfo por 3 a 0. O australiano Wlliams, com 18, foi quem mais fez pontos no jogo.

A fase final do Mundial será disputada entre os dias 26 e 30 deste mês, em Turim, na Itália. Na primeira fase, o Brasil passou por Egito, França, Canadá e China a acabou superado pela seleção holandesa, classificando em primeiro lugar na sua chave, com 11 pontos.

Também nesta sexta-feira, os Estados Unidos derrotaram o Canadá por 3 sets a 1, a Sérvia fez 3 a 2 na França, enquanto a Rússia superou a Holanda por 3 a 0.