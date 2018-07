Brasil estreia com vitória sobre o Egito na Copa do Mundo de Vôlei

KAGOSHIMA - Depois do fracasso da seleção brasileira feminina de vôlei na Copa do Mundo do Japão, perdendo a chance de garantir classificação olímpica, neste domingo foi a vez de os comandados do técnico Bernardinho estrearem na competição. E a seleção masculina do Brasil começou a Copa do Mundo com autoridade, vencendo o Egito por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/13 e 25/19, em uma hora e nove minutos, em Kagoshima. A competição distribui três vagas em Londres.

Mas nem tudo foram flores na estreia brasileira. Marlon e Dante, titulares da equipe, deixaram a quadra sentindo lesão. O ponteiro saiu com uma aparente distensão abdominal e virou dúvida para as próximas rodadas. Depois, foi a vez de Marlon precisar ser substituído. O levantador se chocou com um atleta do Egito, sentiu a panturrilha e deixou a quadra mancando. Para não piorar a situação, foi poupado até o fim do jogo.

Contra aquele que tende a ser o adversário mais fácil da Copa do Mundo - jogada por 12 times no sistema todos contra todos -, o Brasil errou pouco, mas chegou a passar sufoco, tendo dificuldade em chegar no bloqueio em determinados momentos, principalmente no terceiro set, quando só passou à frente do placar quando chegou a 15 pontos.

De resto, teve tranquilidade. No primeiro set, manteve uma constância durante toda a parcial e venceu por 25/19. Depois, no segundo, o Brasil começou atrás, mas logo passou à frente e atropelou, mantendo o dobro de pontos durante quase toda a parcial. No terceiro, assim que passou a comandar o placar, o time brasileiro só se preocupar em administrar a vitória. Murilo, com 13 pontos, foi o maior pontuador da partida.

O Brasil volta a quadra na próxima madrugada, às 4h pelo horário de Brasília, para um confronto duro contra os Estados Unidos, atuais campeões olímpicos. Depois, na terceira rodada, a última em Kagoshima, o adversário brasileiro é a Itália, que estreou neste domingo com derrota para a Rússia, por 3 sets a 1.

Com a fácil vitória sobre o Egito, o Brasil divide a liderança com a surpreendente Argentina, que fez 3 a 0 na Sérvia, com parciais de 25/20, 25/13 e 25/18 - os dois sul-americanos foram os times que menos sofreram pontos: 51 cada. Os EUA também venceram bem, fazendo 3 a 0 na China, mesmo placar do triunfo da Polônia sobre Cuba.