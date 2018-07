Brasil estreia nesta quinta contra a favorita Rússia na Liga Mundial

Depois de passar sérios apuros na fase classificatória da Liga Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei conseguiu reagir e assegurou a classificação à fase final na última rodada. Nesta quinta-feira, às 12h30 (horário de Brasília), com transmissão pelo SporTV, o Brasil estreia diante da Rússia no Fórum Nelson Mandela, em Florença, na Itália.

No primeiro jogo do Grupo I, o do Brasil, a Rússia enfrentou grandes dificuldades no jogo com o Irã, batido no tie-break. As parciais foram 18/25, 25/18, 25/21, 35/37 e 15/8.

Ciente das limitações do Brasil, que perdeu seis das 12 partidas e se classificou em terceiro lugar em seu grupo, superando a Polônia apenas no set average, o oposto Wallace aponta o adversário como favorito. A Rússia é a atual campeã da Liga Mundial (superou o Brasil na final do ano passado por 3 a 0) e dos Jogos Olímpicos.

"Não considero o Brasil o favorito. Acredito que a Rússia esteja em um grande momento, tem ótimos jogadores. Temos de tentar fazer o máximo para conseguir bons jogos, como foram os últimos três da primeira fase (um contra a Polônia e dois contra a Itália)."

O técnico Bernardinho avalia a Liga Mundial como importante para a preparação ao Mundial da Polônia, que começa no dia 30 de agosto. "Vamos tentar buscar a melhor posição possível. Isso é um degrau importante para o Mundial."

Pelo Grupo H, a Itália bateu os Estados Unidos por 3 a 0.