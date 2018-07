Brasil faz 3 a 0 na Holanda e se classifica para próxima fase do Mundial

Após derrotar o Quênia por 3 a 0 e a República Tcheca por 3 a 2, em partida difícil, o Brasil demonstrou mais vibração e inspiração desde o início do primeiro set, que venceu por 25 a 19.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães continuou com a mesma pegada no segundo set e sob o embalo de Sheila - a maior pontuadora da partida - e Natália, fez 2 a 0, com parcial de 25 a 18.

Mesmo precisando vencer o terceiro set para tentar uma reação, a seleção holandesa não demonstrou poder de reação e foi arrasada no último set, que terminou em 25 a 14.

O Brasil lidera do grupo B com três vitórias, assim como a Itália, que nesta rodada venceu o Quênia por 3 a 0 e também se classificou para a próxima fase. Na terça-feira, às 2h30, o adversário das brasileiras será Porto Rico, na penúltima partida da primeira fase.