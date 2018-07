Brasil fecha dia na liderança da Copa do Mundo de Vôlei A segunda rodada da Copa do Mundo Masculina de Vôlei foi encerrada nesta segunda-feira com o Brasil na liderança da competição que garante três vagas nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. O time nacional bateu os Estados Unidos por 3 sets a 1 e fechou o dia com seis pontos, após ter estreado com um triunfo por 3 a 0 sobre o Egito, no domingo.