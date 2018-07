Brasil ganha da Rússia e se classifica à semifinal do Mundial de vôlei

Em busca do quarto título mundial consecutivo, a seleção brasileira masculina de vôlei garantiu nesta quarta-feira a vaga na semifinal do campeonato disputado na Polônia. Depois da derrota para os anfitriões poloneses no dia anterior, o Brasil mostrou um grande poder de recuperação, ganhou da Rússia por 3 sets 0 (25/22, 25/20 e 25/21), na cidade de Lodz, e conseguiu a classificação.

Como tinha perdido para a Polônia por 3 sets a 2, o Brasil ficou com quatro pontos, ao ganhar da Rússia por 3 a 0, e garantiu uma das duas vagas do grupo nesta terceira fase do Mundial. Nesta quinta-feira, russos e poloneses se enfrentam para ver quem será o segundo classificado da chave - os donos da casa podem até perder, desde que seja por 3 a 2, para avançarem à semifinal.

Para o Brasil, com a participação já encerrada nesta terceira fase, resta saber se vai avançar como primeiro ou segundo colocado do Grupo H. De qualquer maneira, estará na semifinal marcada para acontecer no sábado, agora na cidade de Katowice, contra um adversário ainda indefinido - o próximo oponente brasileiro sairá da outra chave, composta por França, Alemanha e Irã.

Mesmo prejudicado por uma inexplicável mudança no regulamento - por ter feito melhor campanha na competição, o Brasil deveria folgar entre os dois jogos da terceira fase -, a seleção brasileira voltou a mostrar sua força nesta quarta-feira. Recuperado da lesão muscular que o impediu de enfrentar a Polônia no dia anterior, o ponteiro Murilo jogou e comandou a vitória sobre a Rússia.

Com o retorno de Murilo, o técnico Bernardinho voltou a contar com força máxima nesta quarta-feira, repetindo a escalação que usou durante a campanha perfeita no Mundial - até perder para a Polônia, era o único invicto do torneio, com nove vitórias seguidas. E o Brasil dominou a Rússia, conseguindo um triunfo mais tranquilo do que teve contra os russos no domingo, ainda pela segunda fase.

Começando com Bruno, Murilo, Lucarelli, Sidão, Lucão e Wallace, além do líbero Mário Júnior - Rapha, Leandro Vissotto e Lipe também entraram em quadra -, o Brasil controlou a partida diante dos atuais campeões olímpicos. E garantiu a vitória, afastando o risco de eliminação precoce no Mundial. Para isso, contou com 15 pontos de Lucarelli e 14 de Wallace. O melhor russo foi Pavlov, com 12.