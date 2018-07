Brasil ganha e fecha 1ª fase do Mundial de Vôlei na liderança

A seleção brasileira feminina de vôlei terminou a primeira fase do Mundial invicta, e na liderança do Grupo B. Neste domingo, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães venceu de virada a Sérvia por 3 sets a 1 - com parciais de 24/26, 25/21, 25/19 e 25/23 -, em Trieste, na Itália. Foram cinco jogos e cinco vitórias das atuais campeãs olímpicas.

Com 14 pontos, o Brasil ficou à frente da própria Sérvia, com 11, da Bulgária, com 9, e da Turquia, com 8. As quatro seleções se classificaram à segunda fase e agora enfrentarão quatro equipes vindas do Grupo C. Nele, os Estados Unidos terminaram na ponta, com 15 pontos, seguidos por Rússia (12), Holanda (9) e Casaquistão (6).

Na segunda fase, os resultados contra as seleções eliminadas são descartados. Assim, o Grupo F, com sede em Verona, começa com as norte-americanas na liderança, com 9 pontos. O Brasil, por causa da vitória contra a Turquia por 3 sets 2, fica com 8. A Rússia, em terceiro, começa a fase com 6. Nesta etapa, após quatro rodadas, passam as três primeiras colocadas para a terceira fase, quando dois triangulares serão formados.

A ordem dos adversários do Brasil também está definida. Nesta quarta-feira, as brasileiras jogarão contra o Casaquistão. No dia seguinte, a rival será a Holanda. O próximo final de semana promete. No sábado, o time nacional encara a Rússia e, no domingo, enfrenta os Estados Unidos.

O JOGO - Assim como aconteceu no dia anterior contra a Turquia, o Brasil não começou bem a partida. Viu a Sérvia abrir 5 a 1, mas conseguiu a reação com dois bloqueios seguidos e o set ficou igual até o final, quando as europeias foram mais eficientes e contaram com a ponta Mihajlovic para fechar em 26 a 24.

O início do segundo set foi marcado pelo equilíbrio. No primeiro tempo técnico, as sérvias tinham dois de vantagem (8/6). Jaqueline manteve as brasileiras no jogo com bons saques e a parcial seguiu igual até a sua parte final, quando o Brasil deslanchou e ganhou por 25 a 21.

No terceiro, a seleção brasileira só não jogou bem no começo. Depois do primeiro tempo técnico, o Brasil não deu chances à Sérvia e com bons bloqueios e saques de Fabiana, a vantagem aumentou bastante na segunda parada. As brasileiras seguiram melhores até o final da parcial e venceram o terceiro set por 25 a 19.

O quarto set começou equilibrado. A Sérvia tinha um de vantagem na primeira parada técnica (8/7). Com muito volume de jogo, o time brasileiro cresceu de produção e foi para o segundo tempo técnico com quatro de vantagem (16/12). As brasileiras seguraram a reação sérvia no final e venceram a partida com 25 a 23.