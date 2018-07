Brasil ganha fácil da Rússia e lidera na Copa do Mundo de vôlei

KUMAMOTO - Numa reedição da final da última Liga Mundial, vencida pela Rússia, em julho, na Polônia, o Brasil ganhou fácil nesta quinta-feira, em Kumamoto, no Japão, e se reabilitou na disputa da Copa do Mundo. Diante dos russos, a seleção brasileira masculina de vôlei dominou completamente o jogo e fechou o placar em 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/22, em apenas 1 hora e 22 minutos de confronto.

Com a vitória sobre a até então invicta Rússia, o Brasil se reabilitou da derrota para a Itália na rodada anterior da Copa do Mundo. E, como já tinha vencido Egito e Estados Unidos anteriormente, a seleção brasileira assumiu a liderança na classificação geral da competição. Tem os mesmos 10 pontos da Polônia, que ganhou do Irã por 3 sets a 2 nesta quinta-feira, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Na Copa do Mundo, competição que classifica os três primeiros colocados para a Olimpíada de Londres, as 12 seleções participantes se enfrentam entre si e, após 11 rodadas, o campeão é definido pelo número de pontos, sem a realização de uma final. Por isso, o Brasil tenta manter o embalo nesta sexta-feira, quando enfrenta a China, a partir das 4 horas (horário de Brasília), novamente na cidade de Kumamoto.

A Rússia ocupa a segunda posição no ranking mundial, atrás justamente do Brasil, e vinha embalada com três vitórias na Copa do Mundo. Mas não conseguiu segurar a seleção brasileira nesta quinta-feira. Mantendo a base titular formada por Marlon, Leandro Vissotto, Sidão, Lucão, Murilo, Giba e Serginho durante a maior parte da partida, o time do técnico Bernardinho esteve quase sempre na frente do placar.

Os destaques individuais do Brasil foram os dois ponteiros titulares: Murilo e Giba, que fizeram 12 e 10 pontos respectivamente - o maior pontuador da partida, no entanto, foi o russo Sergey Tetyukhin, com 14 acertos. Assim, com uma atuação segura e convincente, a seleção brasileira mostrou nesta quinta-feira que caminha com tranquilidade para garantir a vaga olímpica já na disputa da Copa do Mundo.