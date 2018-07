Brasil ganha outra da Holanda no vôlei feminino Assim como já tinha acontecido na noite anterior, a seleção brasileira feminina de vôlei voltou a derrotar a Holanda em amistoso disputado nesta sexta-feira, novamente em Maceió. Dessa vez, o Brasil ganhou de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/16, 25/21 e 25/15, no ginásio do Sesi.