Brasil garante 4 duplas no torneio que encerra temporada do vôlei de praia

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou nesta terça-feira as oito duplas em cada naipe que se classificaram para a disputa do World Tour Finals, competição que reúne as melhores duplas da temporada do vôlei de praia. E o Brasil terá dois representantes em cada uma das chaves do evento que encerra a temporada.

Neste ano, o torneio será disputado entre 23 e 27 de agosto em Hamburgo, na Alemanha. O Brasil vai contar com Evandro/André, que foram campeões mundiais no último fim de semana, e Alvaro Filho/Saymon, como os representantes do País na chave masculina.

Os austríacos Doppler e Horst, vice-campeões mundiais, e os russos Krasilnikov e Liamin, que foram bronze em Viena, também vão participar do torneio em Hamburgo. Nicolai e Lupo, da Itália, Kantor e Losiak, da Polônia, Gaviria e Herrera, da Espanha, e Dalhausser e Lucena, dos Estados Unidos, completam a relação dos classificados ao evento masculino.

Na chave feminina, o Brasil será representado por Talita e Larissa, medalhistas de bronze no Mundial de Vôlei de Praia, e Agatha e Duda. Laboureur/Sude, da Alemanha, Pavan/Humana-Paredes, do Canadá, Heidrich/Vergé-Dépré, da Suíça, Sweat/Summer, dos Estados Unidos, e Hermannova/Slukova e Kolocova/Kvapilova, ambas da República Checa, também estão garantidas no torneio.

A definição das oito duplas classificadas em cada naipe levou em consideração o ranking mundial, com o limite de duas parcerias por país em cada torneio. A FIVB ainda completará as chaves com quatro convites para cada uma das chaves, que contarão com 12 duplas.

No ano passado, os brasileiros Alison e Bruno Schmidt foram campeões da chave masculina do World Tour Finals, assim como em 2015, ano em que o torneio feminino foi vencido por Larissa e Talita.