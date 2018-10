Brasil garante 9 duplas na chave principal do vôlei de praia em Yangzhou

A briga por medalhas em Yangzhou, na China, palco da etapa quatro estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, começou nesta quarta-feira com a realização da fase de qualificação. Das quatro duplas brasileiras que estavam neste disputa, três avançaram para a chave principal. Ana Patrícia/Rebecca, Ângela/Carol Horta e Tainá/Victoria venceram os respectivos jogos e se juntaram às demais seis parcerias já classificadas pelo ranking que possuem.

As primeiras a entrarem em quadra foram Ana Patrícia e Rebecca, que venceram as canadenses Cruickshank/Dunn-Suen por 2 sets a 0 (21/16 e 21/7). Já a parceria Ângela/Carol Horta superou Kubickova/Kvapilova, da República Checa, por 2 sets a 0 (21/18 e 21/11). Completando a participação feminina no dia, Tainá e Victoria passaram pela dupla japonesa Sakurako/Miyagawa por 21/9 e 21/14. A única dupla masculina brasileira na fase qualificatória foi Oscar/Luciano, superada pelos ucranianos Popov/Gordieiev por 2 sets a 0 (17/21 e 16/21).

"Estamos muito contentes de estar aqui e avançar para o torneio principal. Estamos acostumadas a disputar o Circuito Brasileiro que tem um nível bastante difícil. Nosso time é bastante valente e não desiste facilmente. Estamos felizes com a classificação, e queremos dar o nosso melhor amanhã (quinta-feira)", disse Tainá.

Com as 32 duplas de cada naipe definidas, já foram sorteados os grupos da chave principal, que começa nesta quinta-feira. No torneio feminino, seis duplas do Brasil estão na briga por medalhas. No Grupo A, Bárbara Seixas/Fernanda Berti joga com as chinesas B. Bai/Yuan Luvwen e Ana Patrícia/Rebecca encara Kravcenoka/Graudna, Ada Letônia. Josi/Lili está no Grupo B e estreia contra as norte-americanas Flint e Day. Pelo Grupo C, Ângela/Carol Horta encara Hughes/Summer (EUA). No F, Tainá/Victoria entra em quadra contra Betchart/Huberli, da Suíça.

Entre os homens serão três duplas brasileiras. Pedro Solberg/Bruno Schmidt está no Grupo B e faz a primeira partida contra L. Zhuoxin/W. Zhou, da China. E, pelo Grupo G, Alison/André enfrenta Szalankiewicz/Rudol, da Polônia, e Guto/Saymon joga com Y. Li/Wu Jianxin, da China.

A etapa de Yangzhou dará um total de US$ 150 mil (cerca de R$ 564 mil) em premiação, US$ 20 mil (R$ 75,2 mil) para cada dupla campeã, que também somará 400 pontos no ranking.