Brasil garante duas duplas em finais da etapa de Moscou no vôlei de praia

Alison e Álvaro Filho, no naipe masculino, e Talita e Taiana, no feminino, asseguraram neste sábado classificação às finais da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A parcerias ganharam os confrontos que disputaram pelas quartas de final e pela semifinal de suas respectivas disputas e neste domingo vão lutar pela medalha de ouro na capital russa, palco da competição de nível quatro estrelas no calendário da elite da modalidade.

No torneio entre os homens, Alison e Álvaro enfrentarão os letões Samoilovs e Smedins na decisão depois de conquistarem dois triunfos expressivos neste sábado. No primeiro duelo do dia, eles derrotaram os italianos Nicolai e Lupo, vice-campeões olímpicos nos Jogos do Rio-2016, os italianos Nicolai e Lupo, por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 18/21 e 15/10. Depois, os brasileiros superaram os alemães Thole e Wickler, atuais vice-campeões mundiais, por 21/12 e 21/19.

"O mais importante para nosso time, neste momento, é nos mantermos entre os melhores. Estamos pela quarta vez na semifinal. Queremos essa regularidade. Não adianta vencer uma etapa e ir muito mal em outra. É assim que sabemos trabalhar. Acreditamos muito em respeito, humildade e trabalho", disse Alison, ao comemorar as vitórias do dia.

Outra dupla brasileira em ação no torneio masculino neste sábado, Guto e Saymon eliminaram nas quartas de final os compatriotas Evandro e Bruno Schmidt com uma vitória por 2 sets a 1, de virada, com 17/21, 21/13 e 15/12. Na semifinal, porém, eles acabaram sendo batidos, também de virada, por Samoilovs e Smedins com parciais de 14/21, 21/12 e 22/20.

Neste domingo, porém, a parceria do País terá a chance de buscar a medalha de bronze e conquistar o seu primeiro pódio nesta temporada. Eles encaram os alemães Thole e Wickler a partir das 8h30 (de Brasília). Já a decisão do ouro está marcada para começar às 12h30, quando Alison e Álvaro Filho reencontrarão Samoilovs e Smedins na etapa de Moscou. Na fase de grupos do torneio, eles derrotaram os letões por 21/16 e 21/18.

Feminino

Já na disputa feminina da etapa de Moscou, Talita e Taiana abriram o sábado vencendo as italianas Marta Menegatti e Orsi Toth por 2 sets a 1, com 26/24, 18/21 e 15/11, e depois garantiram classificação à final ao baterem a tricampeã olímpica Kerri Walsh e sua parceira Brooke Sweat, ambas dos Estados Unidos, por duplo 23/21.

Na decisão, marcada para começar às 11 horas (de Brasília) deste domingo, as brasileiras terão pela frente as suíças Joana Heidrich e Anouk Vergé-Depré. Elas chegaram à luta pelo ouro com uma campanha de seis vitórias e uma derrota, sofrida ainda na fase de grupos.

Outra dupla do Brasil que atuou neste sábado em Moscou foi a formada por Ana Patrícia e Rebecca, que foram eliminadas por Walsh e Sweat nas quartas de final ao serem batidas por 24/22 e 21/16.

A competição em Moscou rende cerca de R$ 78 mil para os campeões dos naipes masculino e feminino. Ao todo, o torneio distribui cerca de R$ 1,2 milhão em premiação aos atletas, além de oferecer pontuação alta para o ranking internacional - 800 para os times vencedores (mesmo número para a corrida olímpica brasileira).