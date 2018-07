Brasil garante duas vagas nas oitavas de final em etapa suíça do vôlei de praia

O Brasil garantiu nesta quinta-feira duas vagas nas oitavas de final do Major Series de Gstaad, na Suíça, etapa cinco estrelas do Circuito Mundial de vôlei de praia. Além disso, duas duplas femininas estão na repescagem e ainda têm chances de classificação no torneio.

Agatha e Duda avançaram às oitavas sem sofrimento. Elas garantiram o primeiro lugar no Grupo C após vencerem as russas Kholomina e Makroguzova por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 20/22 e 15/10. Agora elas esperam as definições da repescagem para conhecerem as adversárias das oitavas.

"Foram dois jogos muito difíceis. Aqui em Gstaad temos algumas características diferentes das últimas etapas, a areia é mais funda, está mais ensolarado. Então temos que sempre nos adaptar. Aproveitamos a última semana nos preparando. Ainda não sabemos quem serão as adversárias de amanhã (sexta-feira), mas nosso lema é descansar o máximo para podermos estar bem preparadas e concentradas quando entrarmos na quadra novamente", disse Agatha.

Maria Elisa e Carol Solberg perderam para as alemãs Bieneck e Schneider por 2 sets a 1 (21/14, 19/21 e 11/15), terminaram em segundo lugar no Grupo F e terão que disputar a repescagem. A mesma situação vive a dupla formada por Taiana e Carol Horta, que foram superadas pelas australianas Taliqua Clancy e Mariafe Artacho por 2 sets a 0 (16/21 e 15/21).

No masculino, a única dupla que segue viva no torneio é Pedro Solberg e Bruno Schmidt, que venceu dois jogos nesta quinta-feira. Eles estrearam com derrota na quarta, mas se recuperaram no Grupo D. Primeiro, venceram os suíços Beeler e Métral por 2 sets a 0 (23/21 e 21/16). Depois, na repescagem, passaram pelos norte-americanos Budinger e Rosenthal por 21/19 e 21/15. Nas oitavas, eles enfrentarão os noruegueses Anders Mol e Christian Sorum.

As outras três duplas masculinas deram adeus à competição na Suíça. Evandro/Vitor Felipe foram superados por Perusic/Schweiner, da República Tcheca, por 2 sets a 0 (19/21 e 23/25). Os letões Plavins e Tocs eliminaram Alison/André com vitória por 2 sets a 1 (21/15, 25/27 e 15/12). E George/Thiago foram derrotados pelos venezuelanos Charly e Tigrito por 15/21, 21/16 e 13/15.