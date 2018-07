Brasil inscreve Gabi, Suelen e Ivna no Grand Prix

SÃO PAULO - O técnico José Roberto Guimarães decidiu inscrever no Grand Prix de Vôlei, que começa no próximo dia 2 de agosto, três atletas que não estão treinando com a seleção brasileira em Saquarema. A ponteira Gabi, a líbero Suelen e a oposto Ivna foram as escolhidas e já aparecem na lista de inscritas no site da FIVB (Federação Internacional de Vôlei).

A maior surpresa da lista é a presença de Ivna, jogadora de 23 anos que defendeu as seleções de base, mas nunca recebeu chance na equipe adulta brasileira. Ela jogou a última Superliga pelo Sollys/Nestlé, mas trocou a equipe pelo Sesi-SP recentemente.

Suelen também acertou com o Sesi depois de defender o Minas. Ela chegou a ser convocada por Zé Roberto, treinou com a seleção, mas foi liberada quando Fabi retornou de férias. Vai ficar de sobreaviso caso uma das líberos da seleção se machuque durante o Grand Prix.

A terceira novidade na lista de 22 inscritas é Gabi. A ponta, grande revelação da última Superliga pelo Unilever, tem apenas 19 anos e está disputando o Mundial Juvenil. Anteriormente ela havia dito que o plano era chegar à seleção principal apenas no ano que vem.

Confira a lista de jogadoras inscritas no Grand Prix:

Levantadoras - Dani Lins, Claudinha e Fabíola;

Centrais - Juciely, Adenízia, Bia, Fabiana, Thaisa e Letícia Hage;

Ponteiras - Fernanda Garay, Natália, Ellen, Priscila Daroit, Gabi e Michelle;

Opostos - Sheilla, Monique, Ivna e Tandara;

Líberos - Fabi, Camila Brait e Suelen.