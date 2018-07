Brasil já tem 4 duplas garantidas na etapa de Brasília

O Circuito Mundial de Vôlei de Praia começa a ser disputado na próxima semana, com a primeira etapa em Brasília. E o Brasil já tem quatro duplas garantidas na chave masculina, sendo que esse número ainda pode aumentar para sete, dependendo do resultado do qualifying.

A abertura do Circuito Mundial servirá para mostrar as novas duplas do vôlei de praia brasileiro, depois de algumas mudanças significativas. Assim, três parcerias recém-formadas estarão na disputa: Alison/Emanuel, Fabio Luiz/Harley e Pedro Solberg/Ricardo.

Outra dupla nova do vôlei de praia do Brasil também já está garantida na chave principal, após ter recebido convite da organização: Pedro Cunha/Thiago. Enquanto isso, mais sete parcerias brasileiras estarão em ação no qualifying, em busca de uma vaga.

Benjamin/Bruno Schmidt, Marcio Araújo/Billy, Jan/Franco, Rodrigo/Hevaldo, Bruno/Fernandão, Ferramenta/Moisés e Juca/Zé Írio são as duplas brasileiras inscritas no qualifying da etapa de Brasília, lutando por mais três vagas para o Brasil no torneio.

Entre os estrangeiros com presença confirmada na disputa da etapa de Brasília, destaque para a dupla alemã Brink/Reckermann, que lidera o ranking depois de ter conquistado o título do Circuito Mundial e de ter sido campeã mundial no ano passado.