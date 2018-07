Brasil jogará em Rio, SP e Brasília na Liga Mundial

SÃO PAULO - A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta quinta-feira a tabela detalhada da Liga Mundial de 2013, indicando onde acontecerão as partidas da fase de grupos desta tradicional competição masculina de vôlei. O Brasil, que está no Grupo C, com Polônia, Argentina, Bulgária, Estados Unidos e França, irá receber somente os três últimos.

Pelo novo regulamento da competição, são três grupos de seis times cada. Todas as equipes realizam dez jogos, em cinco rodadas. Os melhores do ranking jogam três rodadas em casa e duas fora. Este é o caso do Brasil.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) escolheu jogar nos dias 28 e 29 de junho em São Paulo, no Ibirapuera, para receber a França. Uma semana depois, em 5 e 6 de julho, o time de Bernardinho joga contra a Bulgária no Nilson Nelson, em Brasília. Para encerrar o giro, partidas em 13 e 14 de julho, diante dos Estados Unidos, no Maracanãzinho, no Rio, na reedição da final olímpica.

Com esse calendário, a CBV evita entrar em atrito com a Fifa por conta da Copa das Confederações. A final deste torneio, marcada para o dia 30 de junho, no Rio, inviabilizaria que o jogo contra a França acontecesse no Maracanãzinho.

Pela tabela divulgada nesta quinta, fica descartada a hipótese de a abertura do torneio, entre Brasil e Polônia, no dia 7 de junho, acontecer em um estádio de futebol naquele país, como queria a FIVB. O confronto está marcado para o Warsaw Torwar, uma arena fechada de Varsóvia.

Além dos confrontos contra a Polônia, dia 7 em Varsóvia e depois dia 9 de junho em Lodz, o Brasil também joga fora de casa contra a Argentina, dias 14 e 16 de junho, em Mar del Plata.