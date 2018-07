Brasil massacra Porto Rico no Grand Prix de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei não deu chances a Porto Rico neste sábado e conquistou sua sétima vitória no Grand Prix. Jogando em Luohe, na China, a equipe de José Roberto Guimarães venceu o duelo por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/12 e 25/19.

O triunfo deixou o Brasil mais perto da vaga na fase final da competição. Com 16 pontos, a equipe chegou à quinta colocação da tabela e agora só depende de si mesma para avançar. Uma vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 no domingo, diante da anfitriã China, garante as brasileiras na etapa decisiva.

Com alguns deste dois resultados, o Brasil somará três pontos na tabela, sem abrir chance para Cuba e Alemanha, que estão próximas na tabela. A rodada deste domingo, a última desta fase, terá início às 8h30 (horário de Brasília). A etapa final do Grand Prix será disputada entre 27 de junho e 1º de julho.

Ao contrário dos últimos jogos, a seleção brasileira não encontrou resistência do outro lado da quadra neste sábado. Abriu 4/0 no início e encaminhou o set com facilidade. O segundo set foi ainda mais tranquilo. A equipe de Zé Roberto chegou a abrir 10 pontos de vantagem (16/06) antes de fechar a parcial por 25/12.

Com o triunfo encaminhado, Zé Roberto fez mudanças no terceiro set. Trocou Paula Pequeno e Thaisa por Fernanda Garay e Adenízia. E o Brasil levou um susto. Porto Rico abriu cinco pontos, com 8/3 no placar, mas não conseguiu embalar. As brasileiras retomaram o domínio rapidamente e, após empatar em 9/9, fecharam o set em 25/19.