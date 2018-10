Brasil não segura ataque da Sérvia e perde a 1ª no Mundial Feminino de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu nesta segunda-feira sua primeira derrota no Campeonato Mundial, que está sendo disputado no Japão. O time do técnico José Roberto Guimarães foi superado pela Sérvia, atual vice-campeã olímpica e campeã europeia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/18 e 25/19, em 1h22min de jogo.

O destaque do jogo foi a oposta canhota Boskovic, com 24 pontos, seguida pela compatriota Mihajlovic, com 15. Tandara, com nove, e Gabi, com oito, foram as melhores do Brasil.

As sérvias cometeram 23 erros, contra apenas seis das brasileiras, mas em compensação o seu ataque anotou 56 pontos. O Brasil só conseguiu 30. "Nós não aproveitamos os erros delas. Elas arriscaram mais que a gente. Melhoramos o saque e o bloqueio durante o jogo, mas não foi o suficiente para vencer. Sabíamos que seria um jogo difícil e agora só nos resta treinar muito para a sequência do campeonato", disse Tandara.

A novidade na escalação do Brasil foi a presença de Adenízia entre as titulares, ao lado de Dani Lins, Tandara, Bia, Garay, Gabi e Suelen. Com esta formação, o Brasil não aproveitou os oito erros de saque da Sérvia no primeiro set. Só ficou à frente no placar em 13 a 12. Boskovic, de 21 anos, anotou dez pontos. As sérvias não fizeram nenhum ponto de bloqueio, mas o ataque foi responsável por 21. Final: 25 a 21.

A seleção brasileira voltou melhor no segundo set, com o saque conseguindo quebrar a recepção sérvia, mas Boskovic continuou com sua atuação sensacional. "Nós temos que parar esta mulher", disse o técnico José Roberto Guimarães durante uma das paradas técnicas.

Pelo lado do Brasil, Tandara passou a aparecer mais no jogo, mas não teve força para passar pelo bloqueio sérvio. Nova vitória da Sérvia: 25 a 18. As brasileiras só erraram quatro vezes em dois sets, contra 18 das adversárias. O problema foi o ataque sérvio, autor de 39 dos 50 primeiros pontos.

Zé Roberto fez várias mudanças no time no terceiro set, que chegou a ser equilibrado no começo, mas a irregularidade na recepção e alguns erros da seleção brasileira foram decisivos para as sérvias dispararem no placar e fecharem com tranquilidade: 25 a 19.

Com a derrota, o Brasil fica em segundo lugar no Grupo D, com seis pontos, atrás da Sérvia, que venceu os três jogos disputados até agora e se isolou na ponta, com nove pontos. O Brasil, que venceu Porto Rico e República Dominicana nos dois duelos anteriores, volta a jogar nesta quarta-feira, diante do Quênia, às 7h (horário de Brasília). Na quinta-feira, o adversário será o Casaquistão no fechamento da primeira fase da competição.