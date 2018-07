Brasil passa pela França e vai à final do Mundial de Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei está a uma vitória de conquistar o tetracampeonato mundial consecutivo. Neste sábado, em uma semifinal emocionante, a equipe derrotou a França por 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 23/25, 25/23, 22/25 e 15/12, em partida disputada em Katowice, na Polônia.

Assim, neste domingo, o Brasil vai tentar repetir as conquistas de 2002, 2006 e 2010 do Mundial de Vôlei. O adversário da decisão, porém, ainda não está definido e será o vencedor da outra semifinal, que também será disputada neste sábado, entre a Alemanha e a Polônia, a anfitriã do Mundial e a única a equipe a derrotar a seleção brasileira nas 12 partidas que o time dirigido por Bernardinho realizou até agora nesta edição do Mundial.

Caso a Polônia seja a adversária, o Brasil vai reeditar a decisão de 2006, que foi vencida por 3 a 0 no Japão - as outras duas finais dessa sequência foram diante da Rússia (3 a 2 em 2002) e de Cuba (3 a 0 em 2010).