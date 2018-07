Brasil pega Polônia, Canadá e Finlândia na Liga Mundial

Além dos futuros adversários do Brasil, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou neste sábado as outras três chaves da primeira fase da Liga Mundial. No Grupo A, a atual campeã Rússia jogará contra Sérvia, Japão e Cuba. No C, estão as seleções de Itália, Estados Unidos, França e Coreia do Sul. E o D é formado por Alemanha, Argentina, Portugal e Bulgária.

Por conta do calendário apertado de 2012, ano da Olimpíada de Londres, a FIVB também resolveu mudar o sistema de disputa da próxima edição da Liga Mundial. Assim, a primeira fase deixa de ser realizada em seis semanas, sendo reduzida para quatro. Dessa maneira, as quatro seleções de cada grupo irão se reunir num único país, a cada fim de semana, para jogarem todas contra todas.

Dessa maneira, o número de jogos da primeira fase será mantido, com 12 para cada seleção participante, mas serão três partidas por rodada, ao invés de duas. Assim, o Brasil abre sua participação jogando no Canadá. Depois, receberá os seus três adversários numa cidade brasileira ainda indefinida. Na sequência, viaja para a Polônia. E, por fim, faz mais três confrontos na Finlândia.

Outra mudança importante na próxima Liga Mundial envolve a fase final. Agora, apenas seis seleções avançam para a disputa do título, ao invés das oito que foram para a Polônia na edição deste ano - na ocasião, o Brasil perdeu a decisão para a Rússia. Os classificados serão os que ficarem em primeiro lugar de cada grupo, o melhor segundo colocado entre todos e a anfitriã Bulgária.