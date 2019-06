Brasil perde da Turquia e fica em 3º na primeira fase da Liga das Nações de Vôlei

Já classificada por antecipação à fase final, a seleção brasileira feminina de vôlei encerrou a etapa de classificação da Liga das Nações com uma derrota para a Turquia por 3 sets a 2 - com parciais de 25/23, 24/26, 25/20, 23/25 e 16/14 -, nesta quinta-feira, em Ancara. O resultado negativo para as anfitriãs desta quinta e última semana de jogos faz com que o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães termina na terceira colocação entre os 16 países participantes.

Com 35 pontos, o Brasil ficou com a mesma pontuação da líder China e do vice Estados Unidos. No entanto, os dois países ficaram na frente por terem uma vitória a mais que as brasileiras - 12 contra 11. Para a fase final, que será disputada de 3 a 7 de julho em Nanquim, em solo chinês, passaram as cinco primeiras colocadas, mais o país sede. Como as chinesas ficaram em primeiro, a lista de classificados teve ainda a Itália, em quarto lugar, a Turquia, em quinto, e a Polônia, em sexto.

Na fase final, o Brasil jogará o Grupo B e as suas adversárias serão Estados Unidos e Polônia. O Grupo A é composto por China, Itália e Turquia. Nos próximos dias, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em francês) vai definir a tabela dos jogos. Os países se enfrentarão em turno único dentro das chaves (duas partidas para cada um) e as duas primeiras colocadas avançarão às semifinais.

Com os times classificados antecipadamente, os treinadores Zé Roberto Guimarães e Giovanni Guidetti promoveram várias substituições no Brasil e na Turquia, respectivamente, durante a partida. Das 14 atletas disponíveis, a equipe turca utilizou 13. A brasileira testou 11 jogadoras.

Mesmo sem jogar muito, a ponteira Gabi deixou a quadra com 22 acertos, sendo a maior pontuadora do duelo. Os destaques da seleção da Turquia foram três: a oposta Yilmaz, a ponta Ismailoglu e a central Karakurt foram as melhores na pontuação com 17, 16 e 13 bolas no chão, respectivamente.

Em quadra, o Brasil jogou com Macris, Natália, Bia, Mara, Paula e Gabi, além da líbero Leia. Ainda entraram Roberta, Lorenne, Amanda e Mayany.