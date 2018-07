Brasil perde do Canadá e fica em 4º na Copa Pan-Americana de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu a segunda derrota seguida, neste sábado, e terminou a Copa Pan-Americana na quarta colocação. O revés aconteceu diante do Canadá pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 25/21, na disputa da medalha de bronze da competição disputada em Santo Domingo, na República Dominicana.

As brasileiras já haviam perdido para a anfitriã República Dominicana, na sexta, pela semifinal. O time nacional, contudo, vinha de boa campanha na fase de grupos, com três vitórias em três jogos, o que foi o suficiente para classificar o Brasil para os Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.

Nesta Copa Pan-Americana, a seleção brasileira contou com seu time B, sem seus principais destaques, que disputaram a Liga das Nações - curiosamente, a equipe também ficou em quarto lugar. As únicas exceções foram a levantadora Dani Lins e a central Thaísa, que estavam afastadas da seleção principal por gravidez e lesão, respectivamente.

Nem o técnico José Roberto Guimarães foi a Santo Domingo. A seleção foi comandada por Wagner Coppini, o Wagão, que também é auxiliar técnico do time principal. A competição também serviu para fazer testes, visando o Mundial, no fim de setembro, no Japão.