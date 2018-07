Brasil perde do Irã e vai à semifinal da Liga Mundial em 2º lugar

Atualizada às 17:20

Já classificada para as semifinais da Liga Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei foi batida nesta sexta-feira, em Florença, na Itália, e avançou apenas em segundo lugar no Grupo I. A liderança da chave ficou com o surpreendente Irã, que venceu o duelo com os brasileiros por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/19, 23/25 e 28/26, em 1 hora e 56 minutos.

Além da classificação iraniana, a derrota do Brasil nesta sexta-feira provocou a eliminação da Rússia, atual campeã olímpica e da Liga Mundial. Afinal, os russos terminaram a chave com apenas dois pontos, na terceira colocação. O Irã foi o primeiro, com quatro pontos, e o Brasil o segundo, com três.

Nas semifinais, os iranianos vão enfrentar o segundo colocado do Grupo H, os EUA, enquanto os brasileiros medirão forças com o primeiro, a anfitriã Itália.

Nesta sexta-feira, o Brasil começou a partida com Lucas Lóh e Eder como titulares, ocupando as vagas de Murilo e Sidão, e controlou o início do primeiro set, chegando a abrir 8/5. Porém, a equipe permitiu a reação do Irã, que conseguiu a virada e fechou a parcial em 25/21.

O segundo set teve um começo mais equilibrado, mas a seleção brasileira passou a cometer muitos erros e permitiu que os iranianos abrissem boa vantagem no placar. Assim, abriram 2 a 0 com a vitória por 25/19, definida com um erro de Lucarelli em um ataque.

O Brasil, porém, conseguiu reagir no terceiro set. Em uma parcial bastante equilibrada, a equipe dirigida por Bernardinho cometeu menos erros do que o Irã e acabou vencendo por 25/23 com o último ponto sendo feito por Wallace, após chegar a abrir 24/19.

A vitória pareceu ter empolgado os brasileiros, que dominaram o começo do quarto set e chegaram a abrir 12/9. No entanto, os iranianos equilibraram o confronto e acabaram vencendo a parcial por 28/26, após uma disputa emocionante nos últimos pontos, o que garantiu a sua classificação em primeiro lugar para as semifinais da Liga Mundial.

O iraniano Ghafour, com 23 pontos, foi o grande destaque do Irã na partida, fazendo, inclusive, o ponto que definiu o triunfo da sua equipe. Lucarelli, com 17 acertos, foi o principal destaque do Brasil na partida.