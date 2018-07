Brasil perde para a seleção italiana em estreia na Liga Mundial

JARAGUÁ DO SUL - O Brasil começou com derrota a sua campanha na Liga Mundial de 2014. Nesta sexta-feira, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC), a equipe do técnico Bernardinho mostrou falta de ritmo e foi derrotada pela Itália por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 25/27, 25/22 e 21/25. Neste sábado, às 10h10, no mesmo palco, os dois times voltam a se encontrar.

Logo nos primeiros minutos de partida era possível ver que a Itália era melhor. Só quando o placar já estava 6 a 2 para os europeus é que os brasileiros conseguiram o primeiro ponto trabalhando uma bola - até então, só haviam pontuado em erros de saque dos adversários.

Mesmo com o Brasil jogando com força máxima (Bruno, Lucarelli, Sidão, Lucão, Murilo, Vissotto e Mário Júnior), a renovada seleção italiana não deixava a seleção de Bernardinho encostar. Tanto que o primeiro set acabou com tranquilos 25 a 19 no placar.

No segundo set o Brasil começou melhor, mas Ivan Zaytsev (italiano de origem russa) e Jiri Kovar (checo naturalizado) estavam em tarde inspirada e colocara a Itália na frente em 16 a 15. A seleção chegou a virar, ficar em vantagem em 25 a 24, mas desperdiçou três ataques e cedeu a vitória aos italianos por 27 a 25.

O terceiro set foi muito parecido com o segundo, com o Brasil liderando no início, cedendo a virada em 15 a 14 e retomando a ponta com 21 a 20. Desta vez, porém, o time brasileiro manteve a calma para fechar o set, em 25 a 22. A entrada de Théo e Rapha foi decisiva para a mudança de rumos.

Com Bruno de volta ao time, o Brasil errou muito no quarto set. Tanto que a Itália chegou ao match point numa largada de Vissotto que parou na rede. Os europeus fecharam o jogo num ace. Vissotto, de qualquer forma, terminou como melhor pontuador do Brasil, com 16 pontos.