Brasil não se recupera de tropeço e cai diante do Japão no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para o Japão no Grand Prix. Em um jogo eletrizante de mais de duas horas, realizado na cidade japonesa de Sendai, as brasileiras perderam por 3 sets a 2.

O Japão abiu vantagem nos primeiros dois sets, com parciais de 25 a 22 e 26 a 24. A reação brasileira começou apenas no terceiro set, com vitória por 25 a 19. No quarto set, a superioridade das jogadoras brasileiras apareceu novamente em vitória por 25 a 20. No tie-break, as japonesas prevaleceram e venceram o set de desempate por 17-15, com direito a três match points.

Apesar do resultado, o Brasil ainda tem chances de classificação para a fase final do Grand Prix – torneio na qual o País ganhou três das últimas quatro edições. A situação, no entanto, não é das mais fáceis: a equipe está em sétimo lugar, com nove pontos - três vitórias e três derrotas.

Na próxima rodada, o Brasil fará os três confrontos restantes desta fase em Cuiabá, na próxima semana, enfrentando a Bélgica (no dia 20), Holanda (21) e Estados Unidos (23).