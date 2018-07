Brasil perde vantagem no ranking mundial do vôlei

A seleção de Bernardinho, terceira colocada na Copa do Mundo, e vice da Liga Mundial, tem 300 pontos na liderança do ranking mundial. Agora com apenas 30 pontos a menos está a Rússia, que foi campeã dos dois principais torneios do ano. A diferença só não é menor porque o Brasil venceu o fraco Campeonato Sul-Americano e os russos ficaram em quarto no Europeu.

No início do ano, quando o ranking ainda considerava os resultados na Copa do Mundo de 2007, vencida pelo Brasil, a liderança brasileira sobre os russos era de 54 pontos: 210 a 156. Terceira colocada em janeiro, a Sérvia despencou no ranking ao ficar longe da disputa do título tanto da Liga Mundial quanto da Copa do Mundo e agora é apenas a sétima colocada.

Medalhista de prata na Copa do Mundo e de bronze na Liga, a Polônia começou o ano em 10.º e já aparece no quarto lugar do ranking, com 199.5 pontos, já brigando pela terceira colocação com a Itália, que tem 226. Estados Unidos (quinto), Cuba (sexto), Argentina (oitava), Bulgária (nona) e China (décima) completam as dez primeiras colocações da lista.