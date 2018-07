Brasil pode conquistar Mundial de vôlei, diz Fabiana

Capitã da seleção brasileira de vôlei feminino, Fabiana demonstrou neste sábado confiança para o Mundial do Japão, que começa a ser disputado no dia 29 de outubro. Embora admita que a competição será complicada, a meio de rede garantiu que o Brasil tem boas chances de ser campeão.

"Nossa expectativa é muito grande. O grupo está treinando forte e muito focado na competição. Será difícil, mas sabemos que temos condições de levar este título para o Brasil", garantiu a atleta, esperançosa na conquista do primeiro título brasileiro da competição.

Sobre o seu papel desempenhado como capitã, Fabiana contou não encontrar grandes dificuldades, sobretudo porque as demais jogadores também assumem responsabilidades.

"Sei da importância deste campeonato para a seleção, mas estou tranquila. Todas as meninas me ajudam muito. Por isso, a responsabilidade não pesa tanto. Vamos com tudo, dar o nosso melhor para tentar trazer o título", disse.

Em Tóquio desde sexta-feira, a seleção brasileira faz um amistoso na segunda contra o Japão. A participação no Mundial começa diante da seleção do Quênia, no dia 29 de outubro. As demais adversárias no Grupo B serão Itália, Holanda, Porto Rico e República Checa.