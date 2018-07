Brasil prevê jogo duro em reencontro com a Sérvia no Grand Prix

Após um bom desempenho nos três primeiros jogos no Grand Prix, com três vitórias e apenas um set perdido, a seleção brasileira feminina de vôlei inicia a sua participação na segunda semana da competição diante de um dos adversários que encarou no Rio: a Sérvia. Apesar de ter batido as adversárias por 3 sets a 0, a equipe aposta que terá mais dificuldades para voltar a triunfar.

"Acredito que a Sérvia vai fazer uma melhor apresentação nesta semana com a entrada de algumas jogadoras que não participaram do último jogo. Será um bom teste para o nosso grupo", afirmou o técnico José Roberto Guimarães.

As seleções do Brasil e da Sérvia vão se enfrentar a partir das 5 horas (de Brasília) desta sexta-feira em Macau, na China. E as adversárias, dirigidas pelo técnico Zoran Terzic, estarão reforçadas por jogadoras que não atuaram no Rio, como as ponteiras Mihajlovic e Nikolic, a central Rasic e a levantadora Ognjenovic.

A seleção enfrentou uma maratona de 35 horas para chegar até Macau. E outro fator que preocupa a ponteira e capitã Fabiana é a diferença de fuso horário. "Não é fácil encarar esse tipo de viagem, mas estamos acostumadas com o Grand Prix e espero já estarmos adaptadas ao fuso no jogo de sexta-feira", disse.

Depois de encarar a Sérvia, o Brasil terá pela frente a Bélgica, no sábado, e a China, no domingo, em seus dois outros compromissos em Macau. Depois, na terceira etapa, entre 24 e 26 de junho, será a vez de enfrentar a Itália, Bélgica e Turquia em Ancara. As cinco melhores seleções da fase classificatória e a anfitriã Tailândia vão disputar a fase final entre 6 e 10 de julho, em Bangcoc.