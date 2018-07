Brasil promete superação na semifinal do Mundial Depois de fazer uma campanha perfeita nas duas primeiras fases do Mundial do Japão, com nove vitórias em nove jogos, a seleção brasileira feminina de vôlei vai disputar agora a semifinal do campeonato, contra as japonesas, no sábado, em Tóquio. E as jogadoras do Brasil prometem se superar em quadra para conseguir a vitória e a vaga na grande final de domingo.