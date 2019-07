Brasil quebra recorde de vitórias consecutivas no Mundial de Vôlei de Praia

Potência do vôlei de praia, o Brasil fez história nesta terça-feira ao quebrar o recorde de vitórias consecutivas em uma edição do Mundial da modalidade. Os brasileiros contabilizaram 19 triunfos seguidos na competição realizada em Hamburgo, na Alemanha, e superaram a marca que já era do próprio País, que era de 18 jogos de invencibilidade, alcançados no torneio em 1997.

As duplas do Brasil haviam fechado as disputas de segunda-feira justamente com 18 vitórias e nenhuma derrota até então no Mundial. E a 19ª veio com a parceria formada por Fernanda Berti e Bárbara Seixas superando as finlandesas Lahti e Parkkinen por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/17, no primeiro confronto do dia do naipe feminino da competição.

Com o triunfo, Fernanda e Bárbara avançaram como líderes de sua chave à primeira fase eliminatória do Mundial, que é anterior às oitavas de final. E o fim da invencibilidade do Brasil no evento em solo alemão veio logo em seguida, com Carol Solberg e Maria Elisa sendo superadas pelas norte-americanas Larsen e Stockman por 2 sets a 1, com 24/22, 14/21 e 15/9.

Apesar do revés, a dupla brasileira também se classificou à próxima fase como vice-líder de seu grupo. Além delas, as parcerias nacionais Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca já estavam garantidas no estágio seguinte do torneio como primeiras colocadas de suas respectivas chaves.

A próxima fase do naipe feminino será nesta quarta-feira, com 16 confrontos classificatórios para as oitavas de final. No mata-mata, Agatha e Duda enfrentarão as norte-americanas Kerri Walsh/Sweat; Fernanda Berti/Bárbara Seixas jogarão contra as austríacas Plesiutschnig/Schutzenhofer; Carol Solberg/Maria Elisa pegarão Alix Klineman/April Ross, dos Estados Unidos; e Ana Patrícia/Rebecca medirão forças com as chinesas Xu e Wang.

Fernanda e Bárbara mantiveram os 100% de aproveitamento no Mundial nesta terça-feira e a primeira delas foi a maior pontuadora do duelo contra Lahti e Parkkinen, com 17 acertos (15 ataques e dois bloqueios). "Foi um ótimo jogo, Bárbara defendeu e sacou muito bem, o vento estava dificultando para recepcionar em um determinado lado da quadra, mas soubemos contornar isso. Tivemos uma partida bastante consistente. A gente encarou cada jogo de maneira muito específica, passo a passo. São adversários diferentes, estilos específicos", afirmou Fernanda.

Bárbara, por sua vez, destacou após o triunfo: "Acho que tivemos uma atenção especial com a parte tática, desenvolvemos tudo que tínhamos estudado e combinado. Isso também ajudou no passe e nos levantamentos, estou muito feliz com nossa atuação. O nosso pacto é que o próximo jogo é sempre o mais importante, que o que vem na sequência tem que ser encarado com total atenção, vamos seguir assim, aplicadas e com muita vontade".

MASCULINO

Assim como no feminino, o Brasil entrou em quadra por duas vezes no naipe masculino nesta terça-feira no Mundial. Em um destes duelos, Alison e Álvaro Filho venceram os russos Semenov e Leshukov por 2 sets a 0 (26/24, 21/19), em 46 minutos, e avançaram à próxima fase como líderes do Grupo E.

"Foi um bom jogo, o time da Rússia é muito forte e sair em primeiro da chave é muito importante. Primeiro pela evolução do nosso time, vencer uma dupla que está crescendo bastante, que provavelmente estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio e brigando por pódios, isso é muito bom. Vamos seguir olhando para frente. A primeira fase foi concluída, mas agora é descansar e olhar para frente, sempre pensando na evolução do nosso time", afirmou Alison após o triunfo sobre os russos.

"Foi um grupo bem difícil, terminar em primeiro lugar do grupo representa um dos objetivos que traçamos. Queremos descansar, aproveitar o dia e deixar o corpo pronto para a sequência do torneio. Vamos aguardar para sabermos quem será o próximo adversário para estudar bastante e seguir buscando o crescimento", completou Álvaro Filho.

Já a parceria formada por Pedro Solberg e Vitor Felipe foi superada pelos noruegueses Mol e Sorum, atuais líderes do ranking mundial, por 2 sets a 0 (21/14 e 21/15), em 39 minutos, mas foi ao estágio seguinte do torneio como vice-líderes de sua chave.

Outras duas duplas do Brasil encerram campanha na fase de grupos nesta quarta-feira: Evandro/Bruno Schmidt e André Stein/George, que pegam respectivamente a parceria espanhola Herrera/Gavira e a italiana Nicolai/Lupo. Já classificados ao mata-mata, os brasileiros só saberão os seus adversários da fase eliminatória nesta quarta.

Somando os desempenhos no masculino e feminino, o Brasil contabiliza 12 medalhas de ouro, nove de prata e dez de bronze em 11 edições do Mundial, que é o principal torneio da temporada do vôlei de praia, tem uma premiação total de US$ 1 milhão (US$ 500 mil para cada naipe) e distribui a maior pontuação no ranking da temporada.