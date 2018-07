Brasil reage a 'bronca', bate Japão e conquista a segunda no Grand Prix

Após a vitória por 3 a 1 sobre a Itália, quinta-feira, na estreia pelo Grand Prix, o técnico José Roberto Guimarães reclamou que faltou atitude para a seleção brasileira feminina de vôlei. Nesta sexta, as jogadoras demonstraram ter entendido a "bronca" e conseguiram um bom triunfo sobre o Japão. Novamente na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, elas venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/15. Thaisa, com 19 pontos, sobrou na partida.

Nesta primeira semana do Gran Prix, o Brasil ainda faz mais uma partida na Arena Carioca 1, contra a Sérvia, no domingo de manhã. Assim como Itália e Japão, a seleção sérvia também estará na Olimpíada do Rio.

Zé Roberto escalou o time com Dani Lins, Sheilla, Fernanda Garay, Natália, Thaisa, Juciely e Camila Brait, deixando Fabiana, titular absoluta, no banco de reservas. Jaqueline não foi nem relacionada. Com a base do time que estará no Rio-2016, o Brasil logo pulou na frente do placar no primeiro set. Na primeira parada técnica, o jogo já estava 8 a 5.

Com Gabi no lugar de Jucely, a seleção brasileira chegou a abrir 21 a 13, mas viu a diferença cair para apenas quatro, em 21 a 17. Aí, Thaisa resolveu. Com três pontos seguidos, garantiu a vitória no set. No total, ela fez oito pontos no primeiro set.

A central estava em noite inspirada e abriu o segundo set com um ace. Novamente o Brasil abriu, chegando 8 a 5 na primeira parada. O Japão não só encostou, como virou a partida, abrindo 16 a 13. Foi com o bloqueio de Thaisa que o Brasil empatou o jogo em 16 a 16. A vitória, por apertados 25 a 23, foi alcançada com mais um ataque pelo meio de rede, dessa vez de Jucely.

Só o terceiro set foi bem mais tranquilo e Zé Roberto pôde observar Adenízia e Mari Paraíba. Tandara e Roberta foram utilizadas nas inversões. Fê Garay fez 11 pontos, com nove para Natália e Juciely.