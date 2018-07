Brasil reage na Liga Mundial e conquista 1ª vitória com Renan dal Zotto

Após estrear com derrota na Liga Mundial, na sexta-feira, a seleção brasileira masculina de vôlei conquistou sua primeira vitória na competição neste sábado. Jogando em Pesaro, na Itália, o time de Renan derrotou, de virada, o Irã, por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/19, 25/22 e 25/22.

Foi também o primeiro triunfo da equipe em jogo oficial sob o comando do técnico Renan Dal Zotto. O treinador substitui Bernardinho, que comandou a seleção por 16 anos e fez da equipe uma das mais vencedoras de toda a história do vôlei mundial. Diante da expectativa e da pressão, a seleção de Renan sucumbiu diante da forte Polônia na sexta. Mas, neste sábado, mostrou poder de reação ao virar o marcador contra a sólida equipe do Irã.

Em comparação ao jogo de estreia, o Brasil foi mais efetivo no ataque (foram 64 pontos somente neste fundamento, contra 61 de sexta, em jogo de cinco sets). Porém, se destacou menos no bloqueio: nove pontos neste sábado, contra 14 no duelo de sexta. O time de Renan mostrou evolução nos erros. Foram 24 pontos cedidos neste fundamento, diante de 30 contra os poloneses.

Individualmente, o melhor jogador da seleção e da partida foi o oposto Evandro, que ganhou mais de um set sozinho, ao anotar 27 pontos. Lucarelli, autor do ponto final da partida, contribuiu com 19. A mesma pontuação foi registrada pelo melhor jogador iraniano do jogo, Amir Ghafour.

Com o resultado, o Brasil soma quatro pontos no Grupo A1 da Liga Mundial. Ocupa a segunda posição, atrás da líder Polônia, que tem cinco.

A seleção brasileira volta a jogar neste domingo, novamente na Itália, desta vez contra os próprios donos da casa. Como será anfitrião da fase final, em Curitiba, na Arena da Baixada, o Brasil já está classificado para a fase final da Liga Mundial.