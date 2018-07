Brasil receberá Grand Prix de vôlei em São Carlos

A cidade de São Carlos receberá o Grand Prix de vôlei no lugar de São Paulo, uma vez que o ginásio do Ibirapuera passará por reformas em agosto. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Vôlei.

Maior campeã do torneio, a seleção brasileira buscará o nono título, e estreia diante de Taiwan no dia 6 de agosto.

Japão e Itália serão os outros adversários. A Coreia do Sul, que estava no grupo do Brasil, desistiu por problemas financeiros e foi substituída por Taiwan.

Será a terceira vez que o Brasil receberá o Grand Prix. As partidas em São Carlos, que fica a 233 km da capital, acontecerão no ginásio Nilton Olaio Filho.

A fase final do Grand Prix está marcado para Ningbo, na China, e contará com as cinco melhores seleções do torneio, além da própria China.