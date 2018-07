Brasil segue com três duplas masculinas na etapa de Portugal do vôlei de praia

O primeiro dia de disputa da chave masculina da etapa de Espinho, em Portugal, do Circuito Mundial de vôlei de praia foi de altos e baixos para as duplas brasileiras. Dos oito jogos disputados nesta sexta-feira, foram quatro vitórias. Evandro/Vítor Felipe foi a única parceria a vencer os dois compromissos que tiveram e avançaram direto para a fase de oitavas de final.

Apesar dos bons resultados, a dupla não teve vida fácil no evento. Na primeira partida, Evandro e Vitor Felipe enfrentaram os japoneses Yusuke Ishijima e Takumi Takahashi, com vitória em dois sets (21/13 e 21/15). Na rodada seguinte, os adversários foram os cubanos Nivaldo Diaz e Sérgio Gonzalez. Desta vez os brasileiros precisaram do tie-break para manterem a invencibilidade (19/21, 23/21 e 15/13).

"Estamos muito felizes de conseguirmos avançar direto para as oitavas de final mais uma vez. Assim economizamos um jogo no torneio. A partida contra os cubanos foi bem dramática, mas conseguimos o nosso objetivo. Agora vamos descansar e nos preparar para a continuidade do torneio. Aqui contamos com o apoio da torcida portuguesa que se juntou aos brasileiros. Na verdade, em todas as partes do mundo em que vamos tem algum brasileiro para nos apoiar, o que é sempre importante", disse Evandro.

Ricardo/Guto e Pedro Solberg/Bruno Schmidt conseguiram uma vitória em dois jogos cada e terão que disputar a repescagem neste sábado. Ricardo e Guto começaram o dia com vitória sobre Taylor Crabb/Jake Gibb por 2 sets a 1 (19/21, 24/22 e 15/12). Depois, em nova disputa acirrada, acabaram superados por Saimolovs/Smedins, da Letônia. Agora a dupla terá Evans/Kolinske, dos Estados Unidos, pela frente na briga por um lugar nas oitavas de final.

Já Pedro Solberg e Bruno Schmidt começaram com dificuldades contra os alemães Walkenhorst e Winter e acabaram sofrendo o revés por 2 sets a 0. Eles se recuperaram na rodada seguinte e superaram os canadenses Sam Pedlow e Sam Schachter por 2 a 1 (21/14, 19/21 e 15/10). Na repescagem, enfrentarão os russos Semenov e Leshukov.

A dupla recém-formada por Alison e André acabou dando adeus à competição em Espinho após dois resultados negativos na fase de grupos. Primeiro lutaram muito, mas foram superados por Dressler/Seidl, da Áustria. No segundo jogo do dia eles não conseguiram passar pelos alemães Thole e Wickler.