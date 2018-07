Brasil será sede do Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei

RIO - A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou nesta segunda-feira que a cidade de São Carlos (SP) irá abrigar o Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Feminino da modalidade em 2012, entre 11 e 13 de maio. Nestes três dias do próximo ano, a seleção comandada pelo técnico José Roberto Guimarães tentará assegurar a sua vaga na Olimpíada de Londres, depois de ter fracassado ao buscar este objetivo na última Copa do Mundo, no mês passado, no Japão.

A entidade confirmou que as partidas do Pré-Olímpico serão realizadas no Ginásio Milton Olaio Filho, mas informou que as equipes que disputarão a competição ainda não foram definidas pela Confederação Sul-Americana de Vôlei (CSV), assim como a sua fórmula de disputa. O certo é que o torneio dará apenas ao seu campeão o direito de ir aos Jogos de Londres.

Caso a seleção não confirme o seu amplo favoritismo na competição na qual jogará em casa, o Brasil ainda terá uma última chance de assegurar classificação na Olimpíada no Torneio Pré-Olímpico Mundial, entre os dias 19 e 27 de maio, no Japão. Itália, Estados Unidos e China garantiram vaga antecipada para os Jogos Olímpicos na última Copa do Mundo, depois de terem terminado a competição nas respectivas três primeiras posições.

Com a confirmação feita pela CBV nesta segunda-feira, a cidade de São Carlos voltará a ser palco da seleção brasileira depois de ter recebido o time de José Roberto Guimarães em uma etapa do Grand Prix de 2010.