Brasil sofre, mas vence República Tcheca no Mundial de vôlei feminino

HAMAMATSU, JAPÃO - Foi mais difícil que o esperado, mas o Brasil bateu a República Tcheca por 3 a 2, neste sábado, na cidade japonesa de Hamamatsu, conquistando a segunda vitória em dois jogos no Mundial de vôlei feminino.

Depois de atropelar o Quênia na estreia (3 a 0), o time de José Roberto Guimarães foi surpreendido pelas tchecas no primeiro set, perdendo por 25-22, mas devolveu o placar no segundo.

Na terceira parcial o time brasileiro voltou a vacilar, e as tchecas se aproveitaram para dominar e fechar em 25-23 e fazer 2 sets a 1 no jogo.

Precisando vencer para seguir no jogo, o time brasileiro conseguiu abrir boa vantagem no quarto set, mas cochilou e por pouco não deixou a República Tcheca encostar. No fim, 25-20 para o Brasil, que levava o jogo para o tie break.

O set desempate foi tenso, com os times alternando bons e maus momentos e a liderança do placar até que o Brasil abriu 10 a 7 com dois pontos de Sheilla, um deles em bloqueio. A partir daí, o time brasileiro administrou a vantagem e fechou em 15 a 9.

Sheilla, aliás, foi a maior pontuadora da partida, com 27 pontos no total. Além dela, Natália também se destacou, marcando 19 pontos, cinco deles em bloqueios.

O Brasil lidera o grupo B, com duas vitórias. Ainda neste sábado, Quênia e Porto Rico fazem confronto de duas seleções que ainda não venceram, enquanto Itália e Holanda, que venceram em suas estreias, fecham a rodada.

O Brasil volta à quadra às 7h deste domingo (horário de Brasíia), encarando a Holanda e podendo garantir antecipadamente a vaga na segunda fase. As quatro primeiras colocadas se classificam.