Brasil supera a China e encara a Alemanha na final do Torneio de Montreux

A seleção brasileira feminina de vôlei obteve uma grande vitória neste sábado. Superou a China por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 25/22, 27/29 e 25/16, e se garantiu na decisão do Torneio de Montreux, na Suíça.

Foi um importante resultado para o "novo" time de José Roberto Guimarães, que está comandando uma renovação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. E a vitória deste sábado demonstrou que o treinador está no caminho correto. A seleção chinesa, afinal, foi campeã do Rio-2016, tendo eliminado as brasileiras nas quartas de final.

A adversária da equipe na decisão será a Alemanha, que também neste sábado derrotou a Argentina por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 25/27, 25/19, 27/25 e 25/19. As europeias foram as únicas a vencerem as brasileiras na competição, por 3 a 2, na primeira fase. A final será neste domingo, às 11 horas (de Brasília).

Mesmo diante de um bom adversário neste sábado, o Brasil foi dominante nos dois primeiros sets, esteve quase sempre na frente e venceu com relativa tranquilidade. O duelo, enfim, ficou parelho na terceira parcial, com as duas equipes se alternando no placar, até a China salvar match points, virar e diminuir a desvantagem.

Mas, contando com grande atuação de Rosamaria e Tandara, a seleção brasileira voltou a dominar a partida no quarto set e abriu boa vantagem no início. Assim, só administrou para se garantir na final.

Como nos últimos duelos, a equipe apresentou grande desempenho ofensivo e o fechou com 61 pontos de ataque e 17 de bloqueio, contra 49 e 9 do adversário, respectivamente. Os dois times também cometeram o mesmo número de erros - 20. E a China foi melhor apenas no saque: seis aces contra quatro.

Com 19 pontos de ataque, dois de bloqueio e um ace, Rosamaria foi a principal pontuadora do duelo ao lado de Tandara, ambas com 22 acertos. Destaque ainda para os sete bloqueios de Ana Carolina. Pela China, por sua vez, Xiangyu Gong anotou 20 pontos.