Brasil tem 4 duplas com 100% no vôlei de praia

Na abertura da chave masculina da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nesta quinta-feira, em Brasília, quatro duplas brasileiras conseguiram 100% de aproveitamento, com duas vitórias no dia. Assim, Alison/Emanuel, Ricardo/Pedro Solberg, Benjamin/Bruno Schmidt e Thiago/Pedro Cunha já estão nas oitavas de final da competição.

Alison e Emanuel começaram o dia com vitória sobre os poloneses Kadziola e Szalankiewicz (16/21, 21/15 e 16/14). Depois, na segunda rodada, eles venceram os norte-americanos Keenan e Jennings (21/18, 28/30 e 15/13).

Já Ricardo e Pedro Solberg somaram nesta quinta-feira vitórias sobre os suíços Schnider e Gabathuler (21/19, 19/21 e 15/11) e sobre os norte-americanos Gibb e Rosenthal (21/17 e 22/20).

Enquanto isso, Benjamin e Bruno Schmidt derrotaram os franceses Dugrip e Salvetti (21/14 e 21/13) e os suíços Laciga e Bellaguarda (21/16, 13/21 e 15/8).

E Thiago e Pedro Cunha estrearam com vitória sobre os italianos Ingrosso e Ingrosso (21/15 e 21/9), para, na segunda rodada, vencerem o duelo brasileiro com Harley e Fábio Luiz por 21/13 e 27/25.

Com essa derrota no duelo brasileiro, Harley e Fábio Luiz caíram na repescagem da etapa de Brasília. Assim, seguem na disputa do título, mas não podem mais tropeçar.