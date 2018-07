Brasil tem duas duplas com 100% no vôlei de praia

O Brasil terminou o primeiro dia de disputa da etapa de abertura do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nesta quarta-feira, em Brasília, com duas duplas com 100% de aproveitamento. Juliana/Larissa e Maria Clara/Carol foram as únicas brasileiras que venceram os dois jogos disputados, mas elas vão se enfrentar agora por uma vaga nas quartas de final da competição.

Donas de quatro títulos do Circuito Mundial, Juliana e Larissa ganharam nesta quarta-feira das brasileiras Izabel e Luiza Amélia (21/7 e 21/16) e das chinesas Xue e Zhang Xi (21/16, 17/21 e 15/13). Enquanto isso, Maria Clara e Carol venceram as neozelandesas Blundell e Scarlett (21/12 e 21/10) e as holandesas Wesselink e Meppelink (21/17 e 21/15).

As outras quatro duplas brasileiras na chave feminina da etapa de Brasília sofreram uma derrota nesta quarta-feira e, com isso, caíram para a repescagem. Todas seguem vivas na competição, mas não podem mais tropeçar: Talita/Maria Elisa, Ângela/Val, Lili/Luana e Izabel/Luiza Amélia.