Brasil tem ótimo primeiro dia no Grand Slam de Moscou de vôlei

O Brasil largou bem na disputa do Grand Slam de Moscou de vôlei de praia. Nesta quarta-feira, primeiro dia da chave principal, oito duplas do País entraram em quadra pela fase de grupos, entre os torneios masculino e feminino. No total, foram 10 vitórias em 12 partidas, aproveitamento de 83,3%.

Só no feminino, foram oito partidas distribuídas entre as quatro duplas que entraram em quadra. Destaque para Ágatha/Bárbara Seixas e Larissa/Talita, classificadas para a Olimpíada deste ano, que terminaram o dia com 100% de aproveitamento, assim como Juliana/Taiana. Duda/Elize Maia venceu uma partida e perdeu a outra, mas segue com boas chances de classificação.

Agatha e Bárbara Seixas começaram o dia com vitória por 2 sets a 0 sobre as bielo-russas Shalayeuskaya e Siakretava, com parciais de 21/15 e 21/11. Depois, precisaram de três sets, mas também bateram as canadenses Broder e Valjas: 21/17, 17/21 e 15/10. Líderes do Grupo A, elas fecham a participação na primeira fase contra a dupla suíça Heidrich/Zumkehr.

Larissa e Talita também tiveram duas apresentações convincentes e venceram os quatro sets que disputaram contra as russas Barsuk e Moiseeva (21/10 e 23/21) e as alemãs Holtwick e Semmler (21/13 e 21/14). Na ponta do Grupo B, duelam com as italianas Menegatti e Orsi Toth nesta quinta-feira.

Quem também teve 100% de aproveitamento foi Juliana/Taiana, que bateu as alemãs Bieneck e Grossner em três sets (21/14, 14/21 e 16/14) e as norte-americanas Jennifer Kessy e Emily Day em dois (21/12, 21/19). Já Duda e Maria Elisa até venceram na estreia as suíças Forrer e Vergé-Dépré por 2 sets a 0 (21/12 e 21/19), mas caíram para a tricampeã olímpica Walsh e sua parceira April Ross por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/17 e 16/14.

MASCULINO

Na chave masculina, cada dupla atuou somente uma vez. Classificados para os Jogos Olímpicos, Alison/Bruno Schmidt e Evandro/Pedro Solberg confirmaram o favoritismo e venceram, assim como Álvaro Filho/Vitor Felipe. Já Ricardo/André Stein caiu na estreia.

Alison e Bruno Schmidt passaram pelos letões Finsters e Tocs por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/18, e fecharão a participação na primeira fase na quinta, contra os poloneses Losiak e Kantor e os canadenses Binstock e Schachter.

Já Pedro Solberg e Evandro bateram os gregos Kotsilianos e Zoupanis também em dois sets, com parciais de 21/10 e 21/18, e duelarão na quinta com os mexicanos Juan Virgen e Ontiveros e os italianos Nicolai e Daniele Lupo.

Quem também venceu foi Álvaro Filho/Vitor Felipe, que passou em dois sets pelos espanhóis Herrera e Gavira, com parciais de 21/17 e 21/19. Já Ricardo e André Stein sentiram o desentrosamento. Vindos do qualifying em seu primeiro torneio juntos, os brasileiros caíram para os russos Semenov e Krasilnikov por 2 sets a 0: 21/19 e 21/16.