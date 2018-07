Brasil vacila no fim e perde da Itália na Copa do Mundo

A seleção brasileira masculina de vôlei desperdiçou três match points, nesta terça-feira, 22, e acabou amargando a sua primeira derrota nesta Copa do Mundo ao cair diante da Itália por 3 sets a 2, com parciais de 25/16, 20/25, 18/25, 25/21 e 22/20, em Kagoshima, no Japão.

Por ter vencido dois sets contra os italianos, o Brasil somou um ponto e chegou a sete ao total na competição que garante três vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Porém, o time nacional deixará a liderança que ocupava até a última segunda, pois a Polônia venceu a Argentina por 3 a 1, nesta terça, e agora já contabiliza nove pontos.

A Itália foi o último adversário do Brasil nesta primeira fase da Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho agora segue para Kumamoto, onde enfrentará a Rússia na quinta-feira e a China na sexta, em duelos que começarão às 4 horas (horário de Brasília).

Apesar da vitória, a Itália soma apenas cinco pontos em três partidas, pois caiu por 3 a 1 diante da Rússia na estreia, antes de bater o Egito na segunda rodada e sofrer para superar o Brasil, fato que fez o país garantir só dois pontos nesta terça - apenas triunfos por 3 a 1 ou 3 a 0 asseguram três pontos na tabela de classificação.

O JOGO

A seleção brasileira iniciou o confronto diante dos italianos de forma pouco inspirada. Depois de ir para a primeira parada técnica em desvantagem de 8 a 6, a equipe viu o adversário abrir 11 a 6 depois de três pontos seguidos marcados por Zaytsev no saque. Na sequência, o Brasil se descontrolou e foi para o segundo tempo técnico perdendo por 16 a 7. A seleção ainda tentou esboçar uma reação, mas já era tarde e a Itália liquidou a parcial em 25 a 16.

No set seguinte, porém, os brasileiros voltaram mais acesos em quadra e rapidamente abriram 8 a 4. Em seguida, na segunda parada técnica, possuíam uma vantagem de 16 a 13. E, desta vez mais equilibrado, o time empatou o jogo ao fechar a parcial em 25 a 20.

O Brasil também mostrou força no terceiro set. Depois de um início equilibrado, no qual os italianos foram para a primeira parada técnica vencendo por 8 a 6, a equipe começou a reagir graças a uma boa sequência de saques de Giba e era empurrado pela eficiência de Murilo no ataque, fato que reverteu o placar para 11 a 8. E, depois de abrir 16 a 12, os brasileiros ampliaram a vantagem na reta final do set e liquidaram a parcial em 25 a 18.

O quarto set, por sua vez, foi marcado pelo equilíbrio. Os italianos saíram na frente no início ao abrirem 5 a 2, mas Murilo ajudou o Brasil a buscar o empate e virar o placar após emplacar uma boa sequência de saques. A Itália, porém, voltou a abrir boa vantagem ao ir para o segundo tempo técnico com 16 a 12 a seu favor. Os brasileiros mais uma vez reagiram e empataram por 17 a 17, impulsionados por Sidão no saque, mas a equipe europeia foi mais eficiente na parte decisiva do set, empatando o jogo em 2 a 2 ao fazer 25 a 21 e forçar a disputa do tie-break.

E o set final foi ainda mais equilibrado do que a quarta parcial, com os dois times colados no placar o tempo todo. Após igualdades em 14, 16, 18 e 20 pontos, os brasileiros chegaram a ter três match points, mas não foram felizes. E, após um ace de Travica, acabaram derrotados por 22 a 20.