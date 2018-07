Brasil vai estrear contra a Turquia na fase final do Grand Prix de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei já conhece a sequência de adversários que precisará superar para conquistar o seu décimo título do Grand Prix. Após o encerramento da fase de classificação, a Federação Internacional de Voleibol divulgou a tabela da fase final, que será disputada por seis seleções a partir da próxima quarta-feira em Tóquio, no Japão.

Dono da melhor campanha da primeira fase, com 26 pontos em 27 possíveis e nove vitórias em nove partidas disputadas, o Brasil vai estrear na próxima quarta-feira diante da Turquia, às 3 horas (de Brasília). O horário é o mesmo dos duelos com China, Bélgica e Rússia, marcados para quinta-feira, sexta-feira e sábado, respectivamente.

A equipe dirigida por José Roberto Guimarães encerra a sua participação no torneio no próximo domingo às 7h05, na Ariake Coliseum, diante do Japão, equipe anfitriã da fase final do Grand Prix, quando o Brasil espera confirmar o seu favoritismo e se sagrar novamente campeão.

O Brasil é o maior vencedor do Grand Prix, com nove títulos e também ganhou a última edição do torneio. "Fizemos uma boa etapa de classificação, mas sabemos que agora começa um novo campeonato", alertou a ponteira Fernanda Garay, pedindo atenção para que a seleção não deixe escapar o título após a campanha perfeita na fase de classificação.