Brasil vai estrear diante do Egito no Mundial de Vôlei Masculino

A seleção brasileira masculina de vôlei conheceu nesta segunda-feira a tabela detalhada da primeira fase do Mundial da modalidade, que acontecerá em setembro. Em Ruse, na Bulgária, a equipe de Renan Dal Zotto estreará diante do Egito, no dia 12, pelo Grupo B.

Além de Brasil e Egito, a chave B conta com França, Holanda, Canadá e China. Por isso, depois de encarar os egípcios, a seleção terá pela frente os franceses, dia 13, os holandeses, dia 15, os canadenses, dia 17, e os chineses, no dia 18.

O Brasil luta para chegar ao tetracampeonato mundial. Venceu pela primeira vez o torneio em 2002, quando derrotou a Rússia por 3 sets a 2, na Argentina. Quatro anos mais tarde, faturou o bi em cima da Polônia por 3 sets a 0 no Japão. E em 2010, na Itália, bateu a seleção de Cuba também por 3 a 0.

O Mundial deste ainda terá no Grupo A: Itália, Argentina, Japão, Bélgica, Eslovênia e República Dominicana. Na chave C estão Estados Unidos, Rússia, Sérvia, Austrália, Tunísia e Camarões. E no Grupo D aparecem Bulgária, Polônia, Irã, Cuba, Finlândia e Porto Rico. Os grupos B e D serão disputados em território búlgaro, enquanto o A e o C acontecerá em terras italianas.