Brasil bate a Colômbia, fatura o Sul-Americano e se garante no Mundial de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei se sagrou neste sábado campeã do Sul-Americano, disputado em Cali, na Colômbia. Em partida realizada no ginásio Coliseo Evangelista Mora, a equipe teve mais dificuldades do que o esperado diante do time da casa, mas venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/17.

A conquista não apenas garantiu uma vaga no Mundial de 2018, que será realizado no Japão, como coroou a renovação comandada pelo técnico José Roberto Guimarães. Com um time formado em sua grande maioria por atletas que não disputaram a Olimpíada do Rio, como Roberta, Carol e Rosamaria, a seleção brasileira também havia vencido o Grand Prix e o Torneio de Montreux.

E, para chegar ao vigésimo título Sul-Americano, o Brasil venceu suas cinco partidas com extrema tranquilidade, sem perder um único set - antes de derrotar a Colômbia, superou também o Peru, o Chile, a Argentina e a Venezuela.

Para o duelo decisivo deste sábado, frente a um adversário que também estava invicto na competição, Zé Roberto escalou força máxima e iniciou com Roberta, Tandara, Natália, Adenízia, Carol, Rosamaria e a líbero Suelen.

Mas, apesar do favoritismo brasileiro, a Colômbia começou melhor, abriu certa vantagem e chegou a ter 23/22 no final do primeiro set. A partir daí, contudo, o time da casa sentiu a pressão e não manteve o ritmo.

A seleção brasileira, então, virou o primeiro set, entrou mais concentrada na sequência do jogo, abriu boa vantagem no início das parciais finais e administrou com tranquilidade para chegar ao terceiro título do ano.

A conquista ainda amplia o predomínio brasileiro no continente. A seleção é a maior vencedora da história do Sul-Americano, agora com 20 títulos, e venceu as últimas 12 edições da competição. A hegemonia é tamanha que a equipe não perde um set no torneio desde 1999.